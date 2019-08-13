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Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

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Фото: ТАСС/dpa/Kay Nietfeld
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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений, сообщил во вторник, 13 августа, начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев, пишет «РИА Новости».

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«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», — сказал он.

Отмечается, что в соответствии с санкциями данных статей Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.

Ранее во вторник глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев готовил государственный переворот.

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию недалеко от Бишкека. Сторонники политика встали на его защиту. Между ними и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств.

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Сообщалось, жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек были взяты в заложники.

Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.

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