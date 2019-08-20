Генпрокуратура Киргизии заподозрила Атамбаева в незаконном обогащении

Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство в отношении бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева по факту незаконного обогащения. Об этом надзорное ведомство сообщило во вторник, 20 августа.

«Начато досудебное производство по факту незаконного обогащения бывшего президента», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования на 120 объектов имущества Атамбаева и его близких родственников наложен арест, передает ТАСС.

Ранее 20 августа суд Первомайского района Бишкека продлил срок ареста Атамбаева до 26 октября.

Экс-президент проходит в качестве обвиняемого по ряду уголовных дел. В их числе преступления, связанные с коррупцией, махинации, незаконные сделки с землей, применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, подготовка госпереворота.

Атамбаев не признает себя виновным и отказывается сотрудничать со следствием. По совокупности обвинений ему грозит пожизненный срок.