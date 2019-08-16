Атамбаева обвинили в незаконном получении земель лесного фонда

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обвинен еще в двух преступлениях. Следственная группа Военной прокуратуры в рамках уголовных дел вручила политику уведомления о подозрении в коррупции и незаконном получении земельного участка лесного фонда.

По данным сайта 24KG, обвинение полагает, что бывший киргизский лидер организовал планомерные незаконные действия чиновников Фрунзенского лесного хозяйства и Госрегистра. «В результате противоправных действий отдельных должностных лиц государственных органов и иных лиц Алмазбек Атамбаев расширил незаконно полученный им в собственность земельный участок ОАО «ТНК Дастан» мерою 2,7 га, расположенный в селе Кой-Таш Аламединского района», — приводится в пятницу, 16 августа, сообщение генпрокуратуры страны.

Также экс-президента Киргизии заподозрили в создании устойчивой коррупционной группы совместно с Албеком Ибраимовым и другими должностными лицами ОАО «ТНК «Дастан».

Ранее в пятницу суд в Киргизии оставил экс-президента Атамбаева под арестом.

13 августа Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Тогда же глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что бывший президент государства Алмазбек Атамбаев готовил государственный переворот.

На следующий день его обвинили еще по двум уголовным делам. Они касаются модернизации бишкекской ТЭЦ и приобретения офиса экс-президента в бизнес-центре в Бишкеке, рассказал адвокат экс-президента. Всего на сегодняшний день Атамбаеву инкриминируется совершение более десяти тяжких и особо тяжких преступлений. Политику может грозить пожизненное заключение.

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию недалеко от Бишкека. Между его сторонниками и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств.

Число пострадавших при штурме резиденции политика составило 52 человека. Жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек были взяты в заложники.

Бывший президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.