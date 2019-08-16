Суд в Киргизии оставил экс-президента Атамбаева под арестом

Городской суд Бишкека отказал в изменении меры пресечения арестованному экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Заседание проходило в здании Государственного комитета национальной безопасности республики.

Как сообщает 16 августа ТАСС, решение суда Первомайского района столицы об аресте политика оставлено в силе. Атамбаев останется под стражей до 26 августа.

По мнению адвоката экс-президента Сергея Слесарева, вынося решение об оставлении Атамбаева под арестом, бишкекский горсуд нарушил многие законодательные акты. Среди них и гарантии деятельности бывшего лидера страны, отметил он.

13 августа Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Тогда же глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что бывший президент государства Алмазбек Атамбаев готовил государственный переворот.

На следующий день его обвинили еще по двум уголовным делам. Они касаются модернизации бишкекской ТЭЦ и приобретения офиса экс-президента в бизнес-центре в Бишкеке, рассказал адвокат экс-президента. Политику может грозить пожизненное заключение.

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию недалеко от Бишкека. Сторонники политика встали на его защиту. Между ними и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств.

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек были взяты в заложники.

Бывший президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.