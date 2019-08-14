Всё спорят короли: во что выльется обвинение Атамбаева в убийстве

Состояние задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева стабильное и не вызывает беспокойства. Об этом «Известиям» рассказала его советник, заместитель председателя Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Кундуз Жолдубаева. Тем не менее политическая обстановка после событий Кой Таше остается напряженной. Генпрокуратура Киргизии 13 августа сообщила, что бывший лидер подозревается в причастности к нескольким особо тяжким преступлениям. Экс-главу республики обвиняют в применении насилия против сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков и других незаконных действиях. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что стране удастся избежать дестабилизации и массовых беспорядков.

Напряжение сохраняется

Последние события в Киргизии, связанные с задержанием Алмазбека Атамбаева и беспорядками в стране, вызывают обеспокоенность, в первую очередь на постсоветском пространстве. Власти Киргизии осознают, что для нормализации обстановки в стране нужен диалог между противоборствующими сторонами, уверен председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, данный кризис необходимо решать, не выходя за рамки правового поля.

_ Безусловно, обстановка в стране сейчас вызывает серьезное беспокойство. Однако это внутреннее дело Киргизии, руководство которой должно в этом разобраться, — заявил депутат «Известиям».

Политическая ситуация в стране после задержания Алмазбека Атамбаева остается подвешенной из-за возможных столкновений между сторонниками экс-президента и проправительственными силами, включая сотрудников правоохранительных органов. В Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии 13 августа заявили, что бывший глава государства готовил в республике государственный переворот.

— Атамбаеву нужна была кровь, я это открыто заявляю! Ему нужна была кровь для проведения госпереворота, — отметил на пресс-конференции глава ГКНБ Орозбек Опумбаев.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-президенту «вручено уведомление в подозрении в участии в нескольких особо тяжких преступлениях». В частности, Алмазбеку Атамбаеву инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, покушение на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Экс-президента также обвиняют в коррупции и незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева. На данный момент наложен арест на 120 единиц имущества бывшего лидера. Ранее действующий президент страны Сооронбай Жээнбеков обвинил своего предшественника в грубом «попрании Конституции и законов Кыргызстана». При этом он поставил перед членами Совбеза задачу принять безотлагательные меры по сохранению законности и безопасности в среднеазиатском государстве.

Властям безусловно необходимо подготовиться к возможности организации различных протестов со стороны сторонников экс-президента во время судебного процесса, отметил в беседе с «Известиями» эксперт РИСИ Аждар Куртов.

— Тем не менее я не думаю, что мы станем свидетелями третьего государственного переворота. Сейчас власть показала, что она готова применить силу в случае необходимости. Кроме того, Атамбаев находится под стражей и у него не такое большое число сторонников, которые могли бы существенно повлиять на ситуацию. Поэтому не надо преувеличивать взрывоопасность ситуации в стране, — уверен политолог.

Сейчас обстановка в Кыргызстане стабильная, а жизнь в Бишкеке и регионах страны идет в нормальном русле, добавил редактор аналитического издания CABAR.asia Тимур Токтоналиев.

— Я думаю, что те, кто поддерживают бывшего президента, будут задумываться над своими дальнейшими шагами исходя из того, как будет развиваться процесс над Атамбаевым и его недавно задержанными сторонниками. И от того, кто сможет убедить в своей правоте, — или власти, или сторона Атамбаева, — будет зависеть, какой будет обстановка в стране, — подчеркнул эксперт. — Вряд ли речь пойдет о беспорядках. В следующем году выборы, и, очевидно, его партия СДПК постарается заработать очки из этого процесса, чтобы заполучить как можно больше мест в парламенте и сильнее оппонировать действующему президенту Жээнбекову.

Чист перед законом

Алмазбек Атамбаев неоднократно называл обвинения абсурдными. Он заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента, который он занимал с 2011 по 2017 год.

Действия властей, включая штурмы резиденции, были провокацией, заявила «Известиям» заместитель председателя СДПК Кундуз Жолдубаева.

— Бойцов спецподразделения бросили живой мишенью против мирных жителей именно в тот момент, когда экс-президент традиционно выходил общаться с гражданами страны. Это была незаконная попытка захвата и все действия против экс-президента происходят вне правового поля с грубыми нарушениями Конституции и прав человека, — отметил она.

По её словам, никто не брал в заложники сотрудников правоохранительных органов, а наоборот спецназовцев спасали от разъяренной толпы. Соратница экс-президента добавила, что власти сейчас стараются пресечь любые попытки сторонников собраться вместе для обсуждения дальнейших действий.

— Ситуация в стране очень нездоровая. Что касается бывшего президента, то он держится стойко, так как по характеру сильный человек. Его состояние здоровья стабильное, — подчеркнула Кундуз Жолдубаева.

Сторонники Атамбаева утверждают, что экс-президент «готов внести ясность по возникшим вопросам у правоохранительных органов, но при этом он не может вызываться как свидетель или подозреваемый, так как его защищает статус экс-президента и норма в Конституции о том, что закон обратной силы не имеет», пояснил «Известиям» политолог Тимур Токтоналиев.

— С другой стороны, часть граждан говорит, что если Атамбаев в бытность президента нарушал законы и если те обвинения, которые выдвигает Генпрокуратура, подтвердятся, то он должен ответить по закону как положено, — отметил он.

7 августа киргизские спецслужбы попытались штурмом взять резиденцию экс-главы государства в селе Кой Таш, однако потерпели поражение. Сторонники политика смогли отбиться, сам Атамбаев позже перед камерами признался, что у его людей оружия не было и он лично стрелял во время нападения, но старался не попадать в спецназовцев.

На второй день силовики совершили новую попытку захвата. В половине пятого вечера по бишкекскому времени в Кой Таш начались стычки милиции и сторонников политика. Со стороны правоохранителей собралось около 200 человек, приверженцев бывшего главы государства оказалось в два раза больше. Оппозиционеры бросали в стражей правопорядка коктейли Молотова и камни. Милиция применила светошумовые гранаты. От ранений в госпитале скончался один боец спецназа, участвовавший в штурме резиденции экс-президента.

Вечером 8 августа в штабе Атамбаева заявили, что политик сдался властям. Позднее стало известно, что его удалось вывезти и доставить в главное следственное управление ГКНБ. За автомобилем экс-президента потянулась колонна его сторонников. Корреспонденты телеканала 24kg сообщили, что шествие исчислялось тысячами, участники сжигали покрышки и тюки с сеном.