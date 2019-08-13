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Замглавы МВД Киргизии уволили «за предательство интересов» страны

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Табылды Кадырбеков
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Замглавы МВД Киргизии генерал-майора Курсана Асанова отстранили от обязанностей «за предательство интересов» милиции и «утрату доверия». Об этом 13 августа говорится на сайте ведомства.

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«Распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики заместитель министра внутренних дел, генерал-майор милиции Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности», — сказано в сообщении МВД.

Ведомство провело служебное расследование по выполнению Асановым своих обязанностей — «недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка» 7-8 августа, когда проводились мероприятия по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

По итогам проверки было решено отправить Асанова в отставку, результаты направлены в генпрокуратуру. Приказ об увольнении подписал премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

Операция по задержанию Атамбаева велась с 7 августа, силовики пытались взять его резиденцию в селе Кой-Таш штурмом. На защиту бывшего лидера каждый раз вставали его сторонники, несколько силовиков были взяты в заложники. В результате столкновений пострадало не менее 98 человек, один правоохранитель погиб. Действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков обвинил своего предшественника в грубом нарушении конституции из-за оказания вооруженного сопротивления.

Задержать Атамбаева удалось 8 августа, на следующий день его арестовали до 26 августа. Его подозревают в причастности к ряду преступлений, в том числе к коррупции. Однако экс-президент не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.

13 августа Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) подозревает Атамбаева в подготовке госпереворота.

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