Прямой эфир
Сюжет:

Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает агентство 24.kg.

Шах, но не мат: защита Атамбаева может обратиться в Гаагский арбитраж
Оказав сопротивление при задержании, экс-президент грубо нарушил Конституцию, считают власти

«Бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова заключили под стражу в СИЗО-1. Бывший чиновник будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 8 октября 2019 года. Его обвиняют в массовых беспорядках, а также захвате заложников», — указано в сообщении.

Накануне после очередных беспорядков в Бишкеке правоохранители задержали 40 человек, предположительно, сторонников бывшего президента Атамбаева. Также стало известно о задержании на 48 часов Фарида Ниязова.

7 августа правоохранители предприняли первую попытку штурма дома Атамбаева. Тогда силовикам помешали сторонники экс-лидера и не дали его задержать. Шестеро правоохранителей были взяты в плен и, по данным минздрава республики, жестоко избиты. Позднее пленных передали властям. Атамбаев же заявил, что у его сторонников не было «даже рогатки», а ему самому пришлось отстреливаться, но он якобы старался не попадать по людям.

Всего в ходе беспорядков за последние два дня пострадали 98 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела, еще один правоохранитель впал в кому. Против сторонников Атамбаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве. Сооронбай Жээнбеков обвинил своего предшественника в грубом нарушении конституции из-за оказания вооруженного сопротивления.

На следующий день силовики начали очередной штурм резиденции, незадолго до того, как сторонники Атамбаева выдвинулись из Кой-Таша в Бишкек, чтобы устроить митинг против Жээнбекова. Бывший глава государства сдался, его арестовали до 26 августа по обвинению в коррупции.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при штурме дома Атамбаева главы ГУВД
Сына Атамбаева допросили в МВД Киргизии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017