Экс-главу администрации президента Киргизии поместили в СИЗО

Первомайский районный суд Бишкека принял решение поместить бывшего руководителя аппарата президента Киргизии Фарида Ниязова в СИЗО до 8 октября по обвинению в захвате заложников при штурме дома экс-главы государства Алмазбека Атамбаева. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает агентство 24.kg.

«Бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова заключили под стражу в СИЗО-1. Бывший чиновник будет находиться под стражей в следственном изоляторе до 8 октября 2019 года. Его обвиняют в массовых беспорядках, а также захвате заложников», — указано в сообщении.

Накануне после очередных беспорядков в Бишкеке правоохранители задержали 40 человек, предположительно, сторонников бывшего президента Атамбаева. Также стало известно о задержании на 48 часов Фарида Ниязова.

7 августа правоохранители предприняли первую попытку штурма дома Атамбаева. Тогда силовикам помешали сторонники экс-лидера и не дали его задержать. Шестеро правоохранителей были взяты в плен и, по данным минздрава республики, жестоко избиты. Позднее пленных передали властям. Атамбаев же заявил, что у его сторонников не было «даже рогатки», а ему самому пришлось отстреливаться, но он якобы старался не попадать по людям.

Всего в ходе беспорядков за последние два дня пострадали 98 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела, еще один правоохранитель впал в кому. Против сторонников Атамбаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве. Сооронбай Жээнбеков обвинил своего предшественника в грубом нарушении конституции из-за оказания вооруженного сопротивления.

На следующий день силовики начали очередной штурм резиденции, незадолго до того, как сторонники Атамбаева выдвинулись из Кой-Таша в Бишкек, чтобы устроить митинг против Жээнбекова. Бывший глава государства сдался, его арестовали до 26 августа по обвинению в коррупции.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.