Сына Атамбаева допросили в МВД Киргизии

Сын бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сейитбек в пятницу, 9 августа, побывал на допросе в МВД республики в качестве свидетеля.

Как сообщили в Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), которую возглавлял его отец, после беседы с представителем следственной службы ведомства Сейитбек Атамбаев был отпущен домой. По какому уголовному делу он был вызван в МВД, не уточняется, пишет «Интерфакс».

7 августа спецслужбы республики в первый раз попытались задержать экс-главу государства, но тогда им оказали сопротивление сторонники Атамбаева. При этом несколько силовиков были взяты в заложники. Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против участников тех событий о хулиганстве, массовых беспорядках и захвате заложников.

8 августа бывший президент Киргизии, с которого ранее сняли статус неприкосновенности, сдался правоохранителям. На следующий день он был арестован до 26 августа. При этом, как рассказал адвокат политика, Атамбаев отказался сотрудничать со следствием.

Экс-главу государства в коррупции, незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и в совершении ряда других преступлений. Сам Атамбаев назвал все выдвинутые против него обвинения абсурдными. При этом он отметил, что готов ответить за все свои поступки на посту главы государства, если следствие докажет его вину. В случае последнего варианта развития событий политику может грозить пожизненный срок.