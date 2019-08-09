Киргизские силовики опечатали штаб Атамбаева в Бишкеке

Сотрудники силовых служб в Киргизии опечатали здание «Форума» в Бишкеке, где находится офис экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщила его бывший советник Кундуз Жолдубаева в пятницу, 9 августа.

«Здание «Форума» опечатано, на него наложен арест», — приводит ее слова «РИА Новости».

Помимо штаба Атамбаева, также в здании «Форума» находятся офисы подконтрольного ему телеканала «Апрель» и ряда аффилированных организаций.

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию, расположенную в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Сторонники Атамбаева встали на его защиту. Между ними и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств. Спецназ два раза предпринимал попытки штурмовать дом Атамбаева, но задержать бывшего главу государства не удалось.

8 августа столкновения возобновились. В результате этих событий 98 человек пострадали, погиб боец спецназа.

Впоследствии экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.