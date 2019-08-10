Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при штурме дома Атамбаева главы ГУВД

Состояние начальника милиции Чуйской области Киргизии Самата Курманкулова, пострадавшего при попытке задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, остается крайне тяжелым. Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

«Состояние стабильное у всех [пострадавших при штурме], только начальник ГУВД Чуйской области в крайне тяжелом состоянии, он в реанимации», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что Курманкулов проходит лечение в Центре травматологии и ортопедии в Бишкеке. Всего на лечении в различных медучреждениях остаются 11 человек, получивших травмы при штурме.

В четверг стало известно, что число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52 человек. Сообщалось, жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек взяты в заложники.

Вечером 7 августа силовики начали штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш с целью задержать бывшего лидера страны. На защиту экс-главы государства вышли его сторонники, начались столкновения с правоохранителями, некоторые силовики были взяты в плен.

8 августа бывший президент Киргизии, с которого ранее сняли статус неприкосновенности, сдался правоохранителям. На следующий день он был арестован до 26 августа. При этом, как рассказал адвокат политика, Атамбаев отказался сотрудничать со следствием.