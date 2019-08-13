Власти Киргизии заявили о намерении Атамбаева устроить госпереворот

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что бывший президент государства Алмазбек Атамбаев готовил государственный переворот. Об этом во вторник, 13 августа, пишет «Интерфакс».

«Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Это был его умысел», — заявил Опумбаев. По его словам, именно поэтому было принято решение о принудительном приводе Атамбаева, которое поручили ГКНБ.

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию недалеко от Бишкека. Сторонники политика встали на его защиту. Между ними и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств.

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Сообщалось, жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек были взяты в заложники.

Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.