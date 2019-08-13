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Власти Киргизии заявили о намерении Атамбаева устроить госпереворот

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев заявил, что бывший президент государства Алмазбек Атамбаев готовил государственный переворот. Об этом во вторник, 13 августа, пишет «Интерфакс».

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«Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Это был его умысел», — заявил Опумбаев. По его словам, именно поэтому было принято решение о принудительном приводе Атамбаева, которое поручили ГКНБ.

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию недалеко от Бишкека. Сторонники политика встали на его защиту. Между ними и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств.

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Сообщалось, жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек были взяты в заложники.

Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.

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