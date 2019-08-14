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Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам. По словам адвоката политика Сергея Слесарева, они касаются модернизации бишкекскойТЭЦ и приобретения офиса экс-президента в Форуме.

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Атамбаев не стал подписывать уведомления, рассказал Слесарев «РИА Новости».

По информации местного информационного агентства 24.kg, ни Атамбаева, ни его телохранителей не обвиняют в убийстве спецназовца во время штурма дома экс-президента. По словам источника издания, подполковника спецназа «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова убили из его же оружия. Подозреваемый уже установлен и задержан. Его имя не названо.

13 августа начальник управления Генеральной прокуратуры Киргизии по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаев обвиняется в ряде особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По совокупности этих обвинений ему может грозить пожизненное заключение.

В январе 2018 года во время аномальных морозов на единственной ТЭЦ Бишкека произошла авария, оставившая без тепла как дома, так и социальные объекты. Незадолго до этого она была модернизирована на деньги, взятые в кредит у Китая ($386 млн). По обвинению в коррупции при заключении контрактов задержали ряд высокопоставленных чиновников, в том числе экс-премьеры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев.

«Форум» — бизнес-центр в Бишкеке, приобретенный экс-президентом. По версии следствия, при покупке допущены нарушения. Здания «Форума», как и другие объекты собственности Атамбаева, по решению суда опечатаны.

Операция по задержанию бывшего президента Киргизии началась 7 августа — силовики пришли в его резиденцию недалеко от Бишкека. Сторонники политика встали на его защиту. Между ними и правоохранителями начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств.

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Сообщалось, жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Еще несколько человек были взяты в заложники.

Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал себя виновным и отказался сотрудничать со следствием.

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