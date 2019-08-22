Тарантино впервые станет отцом

Квентин Тарантино и Даниэла Пик ждут появления первенца. О сроках беременности супруги режиссера пока ничего не известно. 56-летний Тарантино долгое время не хотел заводить детей. Семья никогда не стояла на первом месте, для Квентина была важна лишь работа. Но с рождением ребенка приоритеты явно поменяются.