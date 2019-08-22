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Новую школу построят в Тюмени за 1 млрд рублей

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В Тюмени к осени 2021 года должны построить школу на 1,2 тыс. учебных мест. Она появится в районе улиц Менделеева и Зелинского.

Стоимость строительства – 1 млрд рублей. Деньги поступят из регионального бюджета. Областное управление капитального строительства ищет подрядчика.

Как уточняет портал «Наш город» строители должны в течение 22 месяцев с момента заключения контракта возвести и сдать в эксплуатацию четырехэтажное здание. Его планируется оборудовать лингафонными кабинетами и лифтами грузоподъемностью до 1 тыс. кг.

Школа будет состоять из нескольких блоков: часть предназначат для учеников старших классов, часть – начальных. Будет и общешкольный блок.

Ранее сообщалось, что в Тюмени планируют оборудовать более 40 км велодорожек.

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