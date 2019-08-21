Недостроенный элитный дом снесут в Тюмени за 1 млн рублей

На пересечении улиц Герцена и Камышинской в Тюмени планируется снести элитный долгострой. Представители администрации города занимаются поисками подрядчика, который разработает план демонтажа.

Из городской казны на эти цели выделен 1 млн рублей, пишет megatyumen.ru. Шесть лет назад дом признали непригодным для дальнейшего строительства.

Как ранее заявлял начальник управления по строительству Сергей Шустов, демонтаж элитного здания начнется не ранее 2020 года.