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Недостроенный элитный дом снесут в Тюмени за 1 млн рублей

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На пересечении улиц Герцена и Камышинской в Тюмени планируется снести элитный долгострой. Представители администрации города занимаются поисками подрядчика, который разработает план демонтажа.

Из городской казны на эти цели выделен 1 млн рублей, пишет megatyumen.ru. Шесть лет назад дом признали непригодным для дальнейшего строительства.

Как ранее заявлял начальник управления по строительству Сергей Шустов, демонтаж элитного здания начнется не ранее 2020 года.

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