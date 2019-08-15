Очередной долгострой в Липецке продадут на аукционе

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск регионального управления имущественных и земельных отношений и разрешил продать с торгов долгострой в 28-м микрорайоне Липецка.

На улице Свиридова строили спортивно-оздоровительный центр, отмечает GOROD48. Новый собственник вправе снести здание или продолжать работу. Кампания по выявлению и изъятию таких объектов началась после ареста прежнего начальника ведомства Ольги Крючковой, подозреваемой в должностных преступлениях.

Ранее управление имущественных и земельных отношений Липецкой области через суд добилось продажи с торгов гостинично-административного центра на улице Неделина.