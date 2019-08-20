Прямой эфир

Более 40 км велодорожек планируют построить в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюмени подготовлена проектная документация на строительство 22 км велосипедных дорожек. Еще 24 км разрабатывают в составе автомобильных дорог.

По данным постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской думы, в сеть велосипедных дорожек будет включена улица Широтная, а также участок улицы 60 лет Октября от Гилевской рощи до Осипенко. Основной целью велодорожки станет соединение зоны отдыха и жилых микрорайонов. Всего за 2019 год планируют создать порядка 8,2 км велосипедных дорожек, пишет megatyumen.ru.

Также уточняется, что в Тюмени в общей сложности планировали построить около 190 км велодорожек, однако после включения в процесс местных застройщиков и выделения полос для движения в новых микрорайонах сеть может оказаться более протяженной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парк с велодорожками хотят обустроить за башней Врангеля в Калининграде
Велодорожку и фонтан обустроят на набережной Немана в Советске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019