Более 40 км велодорожек планируют построить в Тюмени

В Тюмени подготовлена проектная документация на строительство 22 км велосипедных дорожек. Еще 24 км разрабатывают в составе автомобильных дорог.

По данным постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской думы, в сеть велосипедных дорожек будет включена улица Широтная, а также участок улицы 60 лет Октября от Гилевской рощи до Осипенко. Основной целью велодорожки станет соединение зоны отдыха и жилых микрорайонов. Всего за 2019 год планируют создать порядка 8,2 км велосипедных дорожек, пишет megatyumen.ru.

Также уточняется, что в Тюмени в общей сложности планировали построить около 190 км велодорожек, однако после включения в процесс местных застройщиков и выделения полос для движения в новых микрорайонах сеть может оказаться более протяженной.