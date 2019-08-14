Тюмень станет городом-миллионником через 20 лет

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что столица региона станет городом-миллионником к 2040 году. Тюмень уже сейчас готовится к росту населения.

По словам Моора, в городе уже сейчас все схемы теплоснабжения, дорожной инфраструктуры, водоснабжения принимаются с учетом миллионного населения. Также власти города учитывают, что рост населения повлечет нагрузку на социальную инфраструктуру. По более ранним подсчетам барьер будет пройден к 2040 году, однако временная граница может быть скорректирована. Об этом пишет megatyumen.ru.

С 2016 года в Тюменской области решен вопрос с местами в детских садах для детей до 6 лет. До 2021 года планируется ликвидировать очередь для детей до полутора лет. После этого власти создадут условия для развития среднего образования.