Более двух тыс. человек переселят из аварийных домов в Тюменской области

В Тюменской области к 2025 году планируют переселить из аварийного жилья более 2 тыс. человек. Об этом сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

На расселение людей и снос аварийных зданий направят 1,9 млрд рулей. Предполагается, что к 2025 году жилищные условия улучшат 2345 человек. При этом финансирование будет осуществляться до 2024 года, пишет портал «Наш город».

Согласно постановлению правительства Тюменской области, в Тюмени расселят 192 аварийных и ветхих дома, в Тобольске девять домов. В Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Вагайском, Ишимском, Сладковском, Тобольском, Тюменском и Уватском районе — еще девять домов.

В этом году на работы направят 22,5 млн рублей. Наибольшее финансирование произойдет в 2022 году — на расселение направят 1,2 млрд рублей.