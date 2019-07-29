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Более 535 млн рублей направят на продолжение набережной в Тюмени

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Фото: РИА Новости/Юлия Честнова
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Бюджет Тюменской области выделит более 535 млн рублей на продолжение строительства набережной реки Туры в Тюмени. Работы планируется завершить в течение полутора лет.

Согласно конкурсной заявке, на новом участке реки Береговой между Поперечной и Красноармейской необходимо возвести амфитеатр, беседки с библиотеками, туалеты, а также трибуны. На левом берегу Туры будут проведены работы по укреплению и благоустройству. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Заявки на конкурс принимаются на сайте госзакупок до 5 августа, в ту же дату будет назван победитель торгов. Согласно условиям конкурса, строительство и благоустройство необходимо завершить в течение 19 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Тюмени планируют построить новую велосипедную дорожку за 100 млн рублей.

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