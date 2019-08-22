«Я пытался быть похожим на Кириленко»

Переход форварда сборной Швеции Юнаса Жеребко в «Химки» стал самым статусным контрактом для российских клубов в это межсезонье. Еще в июне баскетболист играл в финале NBA в составе звёздного «Голден Стэйт» и считался одним из самых стабильных европейских игроков последнего десятилетия за океаном. Юнас Жеребко усилил и без того очень мощный ростер, собранный под главного тренера «Химок» Римаса Куртинайтиса. Пожалуй, сильнейший за всю историю существования подмосковного клуба, от которого в этом сезоне ждут самых высоких результатов.

В своем первом интервью после отъезда из США 32-летний Юнас Жеребко рассказал «Известиям» о желании выиграть Евролигу, долгом пути в NBA, своих прозвищах и примерах для подражания.

— В детстве вы играли в хоккей, футбол, теннис, гандбол, даже хоккей с мячом. Следите ли вы за этими видами спорта и какие команды поддерживаете?

— Когда я рос, то хотел попробовать себя в разных сферах. Сейчас я хоть и смотрю игры, но не являюсь большим фанатом какой-либо команды. Слишком много времени уделяю баскетболу, поэтому не могу следить за кем-то конкретно. Но я все равно люблю все эти виды спорта, смотрю их вживую, когда у меня есть свободное время.

— А что насчет американских видов спорта — американский футбол, бейсбол?

— Нет, не смотрю ни бейсбол, ни футбол — это не для меня. Но я люблю смотреть ММА.

— Кто ваш любимый боец?

— Естественно, я слежу за шведами — Александром Густафссоном, Дэвидом Теймуром, Магнусом Седенбладом. Еще мне нравится Хабиб Нурмагомедов. В целом мне нравится смотреть разные виды боев ММА.

— Вы второй шведский игрок после Майлза Саймона, выбранный на драфте NBA. Баскетбол не самый популярный вид спорта в вашей стране?

— Так и есть, только пятое-шестое место, мне кажется. В Швеции больше любят футбол, хоккей, хоккей с мячом, гандбол, лыжный спорт, гольф.

— Ваш отец Крис Жеребко играл в баскетбол на профессиональном уровне, выступая за «Сиракьюс Орандж» и «Бурос». Какие самые важные советы он вам дал?

— Он был моим первым тренером, так что думаю, он научил меня фундаментальным вещам в баскетболе: как надо играть в ограниченном пространстве, как быть хорошим членом команды. Папа в принципе научил меня всем базовым элементам.

— В тренировочном лагере Тревизо-2007 вы встретились с Римасом Куртинайтисом, главным тренером «Химок». После этого общались с ним?

— Нет, не контактировал. Но я знаю тренера, видел его лицо и обязательно узнаю при встрече. Так что сейчас я с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде. О тренере, клубе, городе и Евролиге как таковой слышал только хорошие отзывы. Поэтому я в предвкушении нового приключения в роли игрока подмосковного клуба.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев Римас Куртинайтис

— В Европе вы играли только в Швеции и Италии, и это было довольно давно. Что вы думаете о современном уровне европейского баскетбола, возможно, смотрели какие-то игры Евролиги?

— Последние девять лет я в основном смотрел только игры NBA. Из-за плотного графика у меня больше не было ни на что времени. Но я очень хочу поиграть в баскетбол в европейском стиле. Он очень мне подходит, так что будет приятно показать свои лучшие качества. К тому же в Евролиге в отличие от регулярки NBA каждая игра имеет значение, и это добавляет мне адреналина.

— Каждый год в NBA прибывает множество европейцев. Такое количество иностранцев в лучшей лиге мира — это хорошо?

— Да, я думаю, это прекрасно. Считаю, что их будет всё больше и больше. И станет больше американцев, которые уезжают в Европу. Сейчас многие начали осознавать, что уровень Евролиги выше, чем Лиги развития (G-лига). И если у вас есть цель попасть в основу клуба NBA, то легче сделать это через уверенную игру в европейском клубе. Есть много примеров этому.

— В вашем первом сезоне в NBA 10 лет назад вы были выбраны во вторую символическую пятерку новичков сезона. Кто вас больше всего поддерживал в «Детройте»?

— Назову нескольких ребят: это Рик Хэмилтон, Бен Уоллес, Тэйшон Принс. Я очень ждал того момента, когда смогу с ними сыграть. Ведь раньше я смотрел на них по телевизору и брал с них пример. Когда я прибыл в Детройт, они позаботились обо мне, так что я играл в баскетбол, пытаясь добиться уважения от моей команды.

— Вы провели в «Пистонс» шесть сезонов. Это была лучшая команда в вашей карьере на данный момент?

— Это было очень хорошее, но и одновременно немного безумное время. В команде была перестройка, постоянно менялись тренеры. Каждому приходилось доказывать свою состоятельность. Поэтому у меня остались смешанные эмоции. С одной стороны, я получил великолепный опыт, с другой — испытал много трудностей.

— Потом вас обменяли в «Бостон», где вы играли вместе с участником двух Матчей звезд NBA Айзеей Томасом. Как вы считаете, не является ли он одним из самых недооцененных игроков в NBA — в плане условий контракта?

— Айзею очень недооценивают, согласен. Он очень целеустремленный человек, который постоянно стремится к развитию. На мой взгляд, он заслуживает большего.

Фото: TASS/Zuma/Icon Sportswire Айзея Томас

— Хорошо помните сезон-2016/17, когда «Бостон» дошел до финала восточной конференции, но уступил там «Кливленду» с Леброном Джеймсом?

— Это был потрясающий сезон, мы прошли далеко в плей-офф и вполне могли рассчитывать на право сыграть в решающей серии с «Голден Стэйт». У нас были очень неудачные травмы в тот год, Айзея серьезно повредил бедро, и Эйвери Брэдли вывихнул плечо. Так что мы проиграли «Кливленду», но это был впечатляющий год, невероятная команда и прекрасное время. А мы с игроками остались хорошими друзьями.

— Вы имеете в виду, что до сих пор общаетесь с кем-то из тогдашних «Селтикс»?

— Да, с Джеем Краудером, Эйвери Бредли и Эваном Тёрнером. Мы переписываемся, иногда созваниваемся.

— Потом вы были обменяны в «Юту», где долго и успешно играл Андрей Кириленко — нынешний глава Российской федерации баскетбола. Вы с ним лично знакомы?

— Нет, я его с ним не знаком, но играл против него. Он был одним из моих кумиров, когда я рос, я пытался быть похожим на него. Так что он был тем игроком, игру против которого я ожидал сыграть с очень большим нетерпением, когда был в NBA. У меня даже есть джерси с его автографом. Он был одним из тех, кем я очень восхищался, да.

— Наш хороший друг Куин Снайдер, который год работал ассистентом главного тренера в ЦСКА, был вашим наставником в «Юте». Что скажете об этом специалисте? Советовались с ним о переезде в Россию?

— Мы с Куином очень ладили, он хороший тренер, и сейчас у него талантливая команда, способная на многое в новом сезоне. Но я с ним не общался на тему России, хоть и знал, что он работал в ЦСКА. Но посоветоваться перед подписанием контракта с «Химками» у меня просто не было времени. Прошедший сезон был очень загруженным.

— Вас тренировал и Игор Кокошков, также наш хороший друг. Были ли вы удивлены, что его уволили из «Финикса» после прошлого сезона?

— Да, я был сильно удивлен. У него не было кадров, чтобы показать более высокие результаты. Он взял под свое попечительство команду, которая фактически была разрушена. Руководство знало, что всё будет складываться по такому сценарию, и, возможно, они хотели найти крайнего и не повезло Игору. Но, честно, это было что-то из серии «миссия невыполнима».

— Как вы можете описать ваш сезон-2018/19 с «Голден Стэйт»?

— Американские горки, как и любой другой сезон, когда играешь так много матчей. Но я думаю, что играл в довольно хороший баскетбол в течение года. Было очевидно, что мне урежут минуты в плей-офф и я был расстроен по этому поводу. Чувствовал, что мог бы помочь команде гораздо больше. Но не я делаю такой выбор. Моя работа — быть готовым в любой момент выйти на площадку, и я был готов.

Мы прошли в финал и практически выиграли чемпионство, но сейчас это уже прошлое и я жду того момента, когда смогу играть в Евролиге. Вы знаете, я очень хочу попасть в «Финал четырех» и выиграть его. Думаю, с нашим составом это вполне возможно.

— Тяжело ли вам было играть с такими суперзвездами, как Карри, Грин, Дюрант, Томпсон — четырьмя из 15 лучших игроков NBA?

— Нет, мне не было сложно. Они хорошие ребята, друзья и товарищи по команде. Мы частенько веселились и играли в довольно хороший баскетбол. У нас тоже было много травм, которые заставляют играть другими пятерками. Я играл с великими баскетболистами на протяжении всей моей карьеры.

Фото: TASS/The Canadian Press/PA Images/Frank Gunn Стефен Карри

— Знаете ли вы кого-нибудь из вашего нового клуба?

— Да, конечно. Мы общались с парой ребят, с Алексеем Шведом, например. Мы оба выступали в NBA, и сейчас у нас есть возможность быть в одной команде. Я спросил у него о Москве, России, уровне Единой лиги, перелетах... Он сказали мне много хорошего о клубе и обо всем остальном. Так что с нетерпением жду встречи со своими новыми партнерами.

— Можете ли вы назвать ваши цели в новой команде?

— Ну, вообще мои личные цели я оставлю при себе, а команда, как я уже говорил, у нас хорошая. Мы способны победить любой европейский клуб. Будь то ЦСКА, «Реал» или «Фенербахче»... Главное, наиграть связи в межсезонье и обрести уверенность в своих силах. Мне нравится философия игры Римаса, поэтому я очень хочу как можно скорее приступить к работе.

— В России мы любим прозвища. Слышали, что худшее прозвище, которое вам давали, было «шведский Ларри Берд». Это правда?

— Честно, оно мне не очень нравится.

— Можете ли вы назвать другие свои прозвища?

— Обычно меня все зовут по имени: Джонас или Йонас, Юнас. Либо Джей Джей, так что вам предстоит самим придумать мне прозвище.

— Если вы знаете, у Алексея Шведа фамилия звучит так же, как слово, которое обозначает гражданина Швеции.

— Да, мне кто-то говорил об этом, я долго смеялся.

— Сейчас все шутят, что у «Химок» есть два шведских игрока.

— Да, мы можем что-нибудь смешное из этого придумать (смеется). Может быть, даже сделаем какую-нибудь социальную рекламу.

— В заключение скажите пару слов фанатам, которые ждут вашего появления в «Химках»...

— Я очень взволнован по этому поводу, думаю, что у меня получится порадовать российских болельщиков. Все мои фанаты, которые следили за мной в NBA, я знаю, вы хотите меня увидеть на паркете, и я тоже очень жду этого момента. Как я уже сказал, думаю, у нас хорошая команда и мы сможем обыграть всех и каждого в Европе. Так что следите за «Химками» в этом году.