Из Швеции к Шведу: «Химки» пополнил скандинавский форвард Юнас Жеребко

Форвард сборной Швеции, финалист NBA Юнас Жеребко стал 10-м и последним новичком «Химок» в это межсезонье. Таким образом, летняя селекционная кампания подмосковного клуба, которая оказалась, пожалуй, самой масштабной в истории желто-синих, подошла к концу. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор химчан Павел Астахов. 32-летний Жеребко стал восьмым легионером в команде — это максимальное число иностранцев, которых можно заявить для участия в Единой лиге. В отличие от ЦСКА «Химкам» не придется выбирать одного «лишнего» иностранца, который будет играть только в Евролиге.

Трансфер Юнаса Жеребко можно назвать самым статусным для клубов Единой лиги — даже с учетом возвращения в Россию чемпиона NBA Тимофея Мозгова, подписания ЦСКА контракта с лучшим снайпером Евролиги-2018/19 Майком Джеймсом или перехода титулованного центрового Густаво Айона из «Реала» в «Зенит». В России будет выступать баскетболист, имеющий постоянную игровую практику в лучшей лиге мира на протяжении девяти лет подряд и показывающий за океаном высокую результативность. В прошлом сезоне в составе «Голден Стэйт» форвард провел 89 матчей (включая 16 игр в плей-офф), в среднем набирая 6,3 очка и 3,9 подбора, и помог «воинам» дойти до финала. По словам Павла Астахова, переговоры со шведом длились более месяца.

— Когда у нас появилась информация, что Юнас рассматривает вариант с возвращением в Европу, мы с Римасом (Куртинайтисом, главным тренером «Химок». — «Известия») восприняли это как шутку, — отметил в разговоре с «Известиями» Павел Астахов. — Но когда поняли, что Жеребко действительно может покинуть NBA, сразу же вступили в предметные переговоры. Они были непростыми и заняли более месяца. Игрок дал понять, что заинтересован в выступлении именно за наш клуб. Он был знаком с Куртинайтисом и знал, что у нас подбирается очень приличный состав. Это помогло подписать такого большого мастера.

В какой-то момент сделка могла сорваться, но руководство российского клуба намеренно не искало других кандидатов на последнее вакантное место и ждало ответа исключительно от Юнаса.

— Мы выждали время и в итоге добились своего, — отметил гендиректор «Химок». — Подписанием Жеребко мы завершаем трансферную кампанию этим летом. В целом нам удалось подписать всех тех, кого мы хотели заполучить. Теперь осталось самое главное — сделать из нашего ростера команду, способную действовать, как единый механизм. Это уже работа Куртинайтиса и его тренерского штаба.

«Химки» уже начали подготовку к новому сезону, отправившись на сбор в Словению. Отсутствуют только игроки, задействованные в сборных и пара баскетболистов, которые оформляют необходимые документы. Например, Юнас Жеребко подключится к команде в ближайшие две недели.

Несмотря на покупку целого ряда высококлассных игроков, ложкой дегтя для химчан можно назвать уход Джордана Мики в «Реал». В сезоне-2018/19 американец был одним из лидеров подмосковной команды.

— В клубе все расстроились, что нам не удалось удержать Мики, — сказал Павел Астахов. — С финансовой точки зрения наше предложение было не хуже, но сам игрок выбрал переезд в Мадрид. И его можно понять. Возможно, предложение от «Реала» бывает только один раз в жизни.

Уход Мики должен компенсировать не только Жеребко, также способный сыграть на позиции четвертого-пятого номера, но и экс-игрок «Баварии» Девин Букер, а также россиянин Тимофей Мозгов. Последний присоединится к команде 19 или 20 августа. По словам генерального директора клуба, есть высокая вероятность, что экс-игрок «Кливленда» будет готов к старту сезона.

— В начале следующей недели Тимофей присоединится к команде на сборе в Словении, — добавил Павел Астахов. — Он будет тренироваться по индивидуальной программе. Не хотим форсировать его возвращение в общую группу, понимая все риски. При этом динамика восстановления травмированного колена положительная. Думаю, что к старту чемпионата физически он будет уже готов.

Желто-синие не только подписали 10 новых игроков, но и удержали Яниса Тимму. Латвийский форвард провел вторую часть сезона-2018/19 в составе российского клуба на правах аренды. В итоге «Химкам» удалось договориться с греческим «Олимпиакосом» о полноценном выкупе контракта. По словам Тиммы, в новом сезоне команда способна бороться не только за победу в Единой лиге, но и за выход в «Финал четырех» Евролиги.

— Если мы сможем сыграться и показать то, на что способны, то добьемся многого в предстоящем сезоне, — сказал «Известиям» Янис Тимма. — Знаю, что наши болельщики соскучились по трофеям, и мы постараемся порадовать их. Однако сейчас главное — достичь командной игры и единения. Важно, чтобы все бились друг за друга.

Первый матч в сезоне-2019/20 «Химки» проведут 25 сентября. В рамках Единой лиги подопечные Римаса Куртинайтиса встретятся с польской «Зеленой Гурой». В первом туре Евролиги — 3 октября — химчане сыграют дома с израильским «Маккаби».