В столкновении «КамАЗа» с микроавтобусом под Челябинском пострадали 13 человек

В Челябинской области в ДТП с участим «КамАЗа» и микроавтобуса пострадали 13 человек, семь из них были госпитализированы. Об этом во вторник, 20 августа, сообщило главное управление МЧС России по региону.

«В результате происшествия погибших нет, на осмотр в лечебные учреждения города было направлено 13 человек... госпитализированы семь человек (в том числе один подросток)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные деблокировали одного пострадавшего из грузовика.

В ходе ликвидации последствий аварии, сотрудники ГИБДД оцепили место аварии для создания безопасных условий работы на месте ДТП. Пожарные отключили аккумуляторные батареи у поврежденных автомобилей, а также устранили розлив топлива.

2 августа сообщалось, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Челябинской области. Обе машины загорелись, водитель легковушки погиб.

По данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля Volvo при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Honda.