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Две машины загорелись в результате ДТП в Челябинской области

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Грузовик столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Челябинской области. Обе машины загорелись, водитель легковушки погиб.

Авария произошла на трассе М-5 «Урал». По данным ГИБДД, водитель грузового автомобиля Volvo при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Honda. После аварии обе машины начали гореть. Водитель грузовика был доставлен в больницу с многочисленными травмами и ожогами. Водитель легковой машины скончался на месте, сообщает ИА «Ура.ру».

ДТП не вызвало затруднений в движении по федеральной трассе. Оба сгоревших автомобиля находятся за пределами проезжей части. На дороге повреждено барьерное ограждение.

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