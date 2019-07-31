Очевидцы спасли водителя из горящей после ДТП машины в Карелии

На трассе в Карелии очевидцы спасли водителя, попавшего в серьезное ДТП. Мужчину вытащили из горящего автомобиля.

Авария произошла на трассе «Сортавала» на территории Лахденпохского района. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП машина загорелась. Выбраться из салона мужчине помогли очевидцы, сообщает ИА «Карелinform».

Горение автомобиля остановили прибывшие по вызову сотрудники пожарной охраны. Водитель иномарки с многочисленными травмами был госпитализирован. В ходе освидетельствования установлено, что мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка.