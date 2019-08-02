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Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Приморье

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В Партизанском районе Приморского края столкнулись рейсовый микроавтобус и легковушка. Погибли два человека. Еще четверо получили травмы.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, авария произошла 2 августа на 14-м км автодороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово. Автомобиль Nissan Sunny столкнулся с микроавтобусом, в салоне которого находились 20 человек. Легковушка от удара съехала в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир Nissan. За медицинской помощью обратились четверо пассажиров микроавтобуса.

По факту произошедшего организована проверка. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада медиков. Предварительно установлено, что автобус перевозил пассажиров по маршруту № 207 Партизанск–Находка.

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