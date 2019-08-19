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Матч «Спартака» и ЦСКА начался с аплодисментов экипажу А321

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Футбольный матч московских команд «Спартак» и ЦСКА начался аплодисментами в честь экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», предотвратившего гибель пассажиров при аварийной посадке в Подмосковье. Об этом 19 августа сообщает «РИА Новости».

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Перед началом матча диктор объявил имена членов экипажа. Он отметил, что их слаженные действия помогли избежать трагедии, и попросил отметить подвиг команды аплодисментами. Игроки и болельщики поддержали этот призыв.

Российская премьер-лига (РПЛ) ранее сообщала, что все игры ее шестого тура начнутся с аплодисментов экипажу А321. Данный этап завершится матчем двух столичных клубов на стадионе «Спартак» и будет одним из самых главных противостояний в российском футболе.

Airbus А321 «Уральских авиалиний» с 226 пассажирами на борту вылетел утром четверга из аэропорта Жуковский в Симферополь. Спустя несколько минут после взлета в оба двигателя попала стая птиц. В результате лайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле.

Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

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