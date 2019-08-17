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Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась ничьей

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Фото: ТАСС/Вячеслав Евдоким
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Встреча «Зенита» с «Ахматом» в матче шестого тура футбольной премьер-лиги закончилась ничьей (0:0). Об этом в субботу, 17 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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На седьмой минуте матча команда из Грозного осталась в меньшинстве — красную карточку получил защитник Ризван Уциев за фол против хавбека Александра Ерохина.

В компенсированное время за вторую желтую карточку был удален с поля защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

Таким образом, петербургская команда набрала 14 очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице, а «Ахмат» с семи баллами занял десятую строчку.

Как сообщалось 12 августа, во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», который прошел накануне на арене Грозного, по громкой связи оскорбили главного арбитра Алексея Сухого. Как оказалось, сделал это сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской. Его уволили после инцидента.

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