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Футболисты «Ростова» вышли на второе место в чемпионате России

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Фото: fc-rostov.ru
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«Ростов» победил самарские «Крылья Советов» в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

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Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0, передает «Газета.ру». Единственный мяч на 33-й минуте забил Элдор Шомуродов.

Таким образом, «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков. «Крылья Советов» занимают 14-ю строчку с тремя очками.

Лидирует в чемпионате с 13-ю очками петербургский «Зенит», который в минувшем туре был сильнее «Динамо» в Москве (2:0).

18 августа «Ростов» сыграет в гостях с «Уфой», а «Крылья» днем ранее встреться на выезде с екатеринбургским «Уралом».

Во время игры между московским «Спартаком» и «Ахматом» (3:1), проходившей 11 августа в Грозном, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого.

В другом матче тура между столичным ЦСКА и «Сочи» (0:0) нападающему армейцев Федору Чалову разбили нос.

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