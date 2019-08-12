Футболист «Зенита 84» погиб под колесами электрички

Подростком, погибшим под колесами электрички на станции Ручьи в Санкт-Петербурге, оказался 15-летний защитник футбольного клуба «Зенит 84». Об этом сообщается на сайте команды.

В футбольном клубе сообщили, что погиб Максим Довлатов 2004 года рождения.

«Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким. Ты был нашим другом и партнером. Мы всегда будем помнить тебя», — говорится в заявлении команды.

О гибели юноши Северо-Западное управление СК на транспорте сообщало 9 августа. По данным следователей, молодой человек переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу в наушниках и не заметил приближения поезда. Попав под него, подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту произошедшего проводится проверка.

28 июня сообщалось, что грузовой поезд сбил пешехода в Петербурге.