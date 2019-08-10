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Подросток попал под электричку в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Санкт-Петербурге 15-летний подросток погиб под колесами электрички. По факту инцидента следователи начали проверку, сообщили 9 августа в Северо-Западном управлении СК на транспорте.

Несчастный случай произошел на железнодорожной станции Ручьи. Молодой человек переходил железнодорожные пути по нерегулируемому пешеходному переходу в наушниках и не заметил приближения поезда. Несмотря на сигналы машиниста и применение экстренного торможения, избежать столкновения не удалось.

«В результате подросток получил травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует сообщение «РИА Новости».

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

28 июня сообщалось, что грузовой поезд сбил пешехода в Петербурге.

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