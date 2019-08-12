Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»

Во время матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом», проходившего 11 августа на арене Грозного, через микрофон оскорбили главного арбитра Алексея Сухого.

Виновный в произошедшем сотрудник «Ахмат-Арены» уже уволен, сообщили в пресс-службе грозненского клуба.

Оскорбление прозвучало в конце второго тайма после решения судьи удалить форварда хозяев Аблая Мбенга.

«Это сделал сотрудник пресс-службы стадиона, находившийся в дикторской. По горячим следам дирекция стадиона выяснила обстоятельства», — цитирует «Спорт-Экспресс» сообщение клуба.

Матч завершился победой москвичей со счетом 3:1.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что нападающему армейцев Федору Чалову разбили нос во время встречи с «Сочи».