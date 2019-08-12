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Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос. При этом главный судья нарушения правил не заметил и не назначил пенальти, который, по словам эксперта, арбитра международной категории Сергея Хусаинова, был очевиден.

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«Стоило ли назначить пенальти на Чалове? Это зона ответственности главного арбитра. Был удар, мяч был в игре. Очевидное нарушение правил, удар нападающего ЦСКА Чалова в лицо. Здесь нужно было показывать красную карточку и ставить пенальти. Очевидный косяк главного судьи», — цитирует Хусаинова Sport24.

Инцидент произошел на последних минутах второго тайма. Защитник «Сочи» Иван Миладинович во время атаки армейцев рукой ударил Чалова по лицу. В результате нападающий оказался на газоне с разбитым до крови носом.

«Не знаю, случайно вышло. Я просто поднял наверх руку и попал по лицу. Это не специально было. Не думаю, что это пенальти. Я сразу извинился», — приводит «Газета.ру» слова Миладиновича.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

В январе нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду случайно разбил нос фанатке.

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