Армейский прорыв: ЦСКА вплотную подобрался к лидирующему «Зениту»

После яркого старта сезона игры РПЛ становятся всё более прагматичными. В четвертом туре было уже не так много забитых голов, но состоялось сразу несколько ключевых матчей, которые могут повлиять на дальнейшую расстановку сил. Одни из главных претендентов на золотые медали розыгрыша — «Зенит» и «Краснодар» — не сумели выявить победителя и сыграли вничью (1:1). Их осечкой с успехом воспользовался ЦСКА, который победил «Рубин» (1:0) и сократил отставание от первого места до одного очка. А столичное дерби «Спартака» и «Динамо» запомнилось лишь жестким фолом форварда красно-белых Эзекиля Понсе на вратаре бело-голубых Антоне Шунине, за который нападающий получил красную карточку и, возможно, будет отбывать длительную дисквалификацию.

«Зенит»–«Краснодар»

По поводу этого матча у всех были слегка завышенные ожидания. Видимо, многие еще оставались под впечатлением от игры, которую команды выдали в прошлом сезоне, когда питерцы вырвали победу в самой концовке (3:2). На этот раз матч получился не таким богатым на события. Но всё самое интересное команды вновь припасли на концовку. На 80-й минуте защитник «Зенита» Дуглас Сантос срезал мяч в свои ворота. А на первой компенсированной минуте Артем Дзюба восстановил равновесие и спас свой клуб от первого поражения в сезоне.

— Мы разочарованы итоговым результатом, — признался «Известиям» полузащитник «Краснодара» Юнес Намли. — Обидно пропускать в самой концовке. Непонятно, почему незадолго до того, когда нам забили гол, не был зафиксирован фол в центре поля на нашем игроке. Считаю, там было нарушение. Почему, если у нас в матче был VAR, его просто не использовали? Но ничего, этот матч уже окончен.

Гол хозяев пришел после потери полузащитника «Краснодара» Тонни де Вильены в центре поля. Футболисты «горожан» сразу побежали к судье — по их мнению, Бранислав Иванович сфолил на Вильене. Рефери Алексей Еськов не стал использовать VAR (хотя пообщался с ассистентами) и засчитал гол. Повторы показывали, что капитан «Зенита» задел опорную ногу полузащитника.

«Рубин»–ЦСКА

Ничья в Питере больше остальных порадовала столичных армейцев. ЦСКА воспользовался осечкой конкурентов и, выиграв свой матч в Казани, сократил отставание от лидирующего «Зенита» до минимума. Кажется, красно-синие наконец-то научились играть до последних минут, с чем были проблемы в прошлом сезоне. Теперь у ЦСКА три победы подряд. «Рубин» же потерпел первое поражение в сезоне. Но казанцы всё равно выглядели весьма неплохо. А главный показатель того, что клуб из Татарстана на правильном пути, — заполненные под завязку трибуны стадиона «Центральный».

— Конечно, «Рубин» удивил, но в этом ничего сверхъестественного нет, просто хорошая селекция, — сказал «Известям» экс-главный тренер казанцев Ринат Билялетдинов. — Пришли молодые мотивированные грузинские игроки, которым пока многое удается. Но большой вопрос, получится ли у них удивлять и дальше, ведь теперь к ним будет гораздо больше внимания и другое отношение. «Рубин» заиграл гораздо веселее после унылых гроссмейстерских матчей. Команда стала играть более рискованно в обороне, но при этом увереннее и интереснее в атаке. Не случайно на «Центральный» пришли зрители. Это не по команде сверху произошло, как несколько лет назад, когда людям бесплатные билеты раздавали и загоняли на стадион чуть ли не насильно, для фона. Сейчас всё иначе, болельщиков не обманешь, они чувствуют нерв игры.

«Спартак»–«Динамо»

Столичное дерби стало отражением всего старта сезона для обеих команд и получилось очень невнятным. «Спартак» еще явно не успел оправиться от потерь и перестроиться. Новички команды — форвард Андре Шюррле и полузащитник Резиуан Мирзов — пока не готовы усилить команду. «Динамо», которое впервые за долгое время подошло к дерби в статусе фаворита, не справилось с возложенной на него ответственностью. Бело-голубым явно не хватает остроты в атаке. Играя основную часть матча в большинстве, после удаления форварда красно-белых Эзекиля Понсе за фол на голкипере соперника Антоне Шунине, они так и не создали 100-процентных моментов у ворот соперника.

— Мы имели возможность выйти вперед, но нам не повезло — не смогли забить, — сказал «Известиям» полузащитник «Динамо» Шарль Каборе. — «Спартак» — отличная команда с очень хорошими игроками. Это был очень важный матч для нас. Наша команда в целом выглядела хорошо, было несколько неплохих контратак. В итоге не смогли победить, но что же теперь сделаешь... Самым главным было не проиграть.

«Крылья Советов»–«Локомотив»

«Железнодорожникам» пока не дается просто ни один матч в нынешнем сезоне. В Самаре «Локо» быстро открыл счет после точного удара Федора Смолова на 15-й минуте, но в самой концовке матча «Крыльям» удалось сравнять его. На 88-й минуте Александр Соболев забил свой четвертый гол в этом сезоне и стал лидером бомбардирской гонки в РПЛ. Но этого оказалось недостаточно, чтобы поделить очки с вице-чемпионами России. Уже в компенсированное время хавбек «Локо» Гжегож Крыховяк принес победу своей команде (2:1).

— Трубить о том, что у красно-зеленых сейчас проблемы, язык не поворачивается, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-голкипер «железнодорожников» Руслан Нигматуллин. — Да, случаются потери очков, но в футболе цыплят по весне считают. При Юрии Сёмине «железнодорожники» постоянно завершают сезоны с трофеями.

«Урал»–«Ростов»

Самый яркий матч тура прошел в Екатеринбурге. Местный «Урал» дважды выходил вперед, но ростовчане каждый раз отыгрывались. В итоге команды завершили игру вничью (2:2). Вообще «Ростов» не перестает удивлять. На данный момент это самая забивающая команда лиги (девять мячей), притом что еще в прошлом сезоне подопечные Валерия Карпина демонстрировали закрытый и оборонительный футбол.

— «Ростов» меняется, и это похвально, — сказал «Известиям» бывший главный тренер дончан Сергей Балахнин. — Команда решила играть с позиции силы. Конечно, это сложнее, и наверняка что-то будет не получаться. Хотя и сейчас нельзя сказать, что всё идеально. В «Ростове» есть исполнители уровня Ивелина Попова и Романа Еременко. Они привыкли быть в командах, которые действуют первым номером, и знают, как играть в этот футбол.

Также в прошедшем туре «Сочи» и «Уфа» сыграли нулевую ничью, «Арсенал» переиграл на выезде «Тамбов» (1:0), а «Ахмат» одержал победу над «Оренбургом» (2:1).