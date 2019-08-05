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Чалов помог ЦСКА победить «Рубин» в чемпионате России

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Футболисты московского ЦСКА победили казанский «Рубин» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 41-й минуте забил Федор Чалов, передает «Газета.ру».

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на вторую строчку, набрав девять очков. «Рубин» — на четвертом месте с семью очками.

В следующем туре 10 августа «Рубин» на выезде сыграет с «Краснодаром», а ЦСКА днем позже примет «Сочи».

4 августа лидер национального первенства «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в Санкт-Петербурге.

Столичный «Спартак» 3 августа поделил очки в дерби с «Динамо», которое закончилось безголевой ничьей.

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