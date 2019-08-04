Гендиректор «Спартака» рассказал о переходе футболиста Тила

Гендиректор столичного «Спартака» Томас Цорн сообщил, что полузащитник голландского АЗ Гус Тил посетил дерби против «Динамо».

«Наверное, все заметили, что Тил посетил сегодняшний матч, его засветили. С Гусом всё хорошо», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».

По его словам, Тил посетил команду в раздевалке и познакомился с главным тренером клуба Олегом Кононовым. «Ждите официального объявления», — добавил Цорн.

Ранее сообщалось, что Тил подпишет со «Спартаком» четырехлетний контракт. Сумма трансфера оценивается в €15 млн, передает «Газета.ру».

В прошедшем сезоне футболист провел 39 матчей во всех турнирах, забив 15 голов и отдав семь голевых передач.

3 августа красно-белые сыграли вничью с «Динамо» со счетом 0:0 в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ).

2 августа «Спартак» представил арендованного у дортмундской «Боруссии» полузащитника Андре Шюррле и нападающего шведского «Норрчепинга» Джордана Ларссона, который является сыном экс-футболиста сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона.