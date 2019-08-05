Опубликованы кадры дебоша фанатов ЦСКА перед матчем с «Рубином»

Дебош в центре Казани устроили фанаты футбольного ЦСКА перед матчем команды с «Рубином». В соцсетях были были опубликованы кадры произошедшего.

На видео болельщики скандируют нецензурные кричалки и жгут дымовые шашки. Сотрудники полиции задержали несколько человек.

Матч между ЦСКА и «Рубином» прошел 4 августа и завершился со счетом 1:0 в пользу московского клуба, уточняет телеканал «Звезда». Гол на 41-й минуте забил Федор Чалов.

В следующем туре «Рубин» 10 августа сыграет на выезде с «Краснодаром», а ЦСКА 11 августа примет «Сочи».