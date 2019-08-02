Женщина-арбитр впервые рассудит матч за Суперкубок UEFA

Женщина-арбитр впервые в мировой истории футбола рассудит матч за Суперкубок UEFA. Возглавит судейскую бригаду в матче между «Ливерпулем» и «Челси» француженка Стефани Фраппар. Об этом Союз европейских футбольных ассоциаций сообщает на своей официальной странице в Twitter.

В роли ассистентов выступят Мишель О’Нил и Мануэла Николоси. Резервным судьей назначен Джюнейт Чакыр из Турции, хорошо известный футбольным фанатам, уточняет телеканал «Звезда».

Впервые в истории на матче крупного турнира УЕФА с участием мужских команд будет работать женщина-арбитр 👏



🇫🇷 👍 Знакомьтесь со Стефани Фраппар 👉 https://t.co/mWQgI0AVyc#СуперкубокУЕФА pic.twitter.com/fg2NVjoroy — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 августа 2019 г.

Игра состоится 14 августа в Стамбуле на «Водафон-арене», уточняет «Спорт-Экспресс».

После Фраппар сможет продолжить свою карьеру в играх национального футбольного чемпионата Франции в сезоне-2019/20.

31 июля нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк и форвард «Ювентуса»​ и сборной Португалии Криштиану Роналду стали претендентами на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).