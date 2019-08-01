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Опубликовано видео перед вылетом Малкома на подписание контракта с «Зенитом»

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Фото: Global Look Press/Mutsu Kawamori
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Нападающий «Барселоны» Малком вылетел в четверг, 1 августа, в Россию со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой на подписание контракта.

Рибалта во вторник приехал в Барселону, чтобы завершить сделку, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кадры перед вылетом футболиста в Петербург опубликованы в Twitter.

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что 22-летний футболист не принимает участия в тренировочном процессе команды. Клуб предоставил ему время на решение вопроса относительно своего будущего, пишет RT.

В прошлом сезоне Малком провел за «Барселону» 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Накануне московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видеоролик, посвященный нападающему Луису Адриано, который перешел в ФК «Палмейрас».;

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