Опубликовано видео перед вылетом Малкома на подписание контракта с «Зенитом»
Нападающий «Барселоны» Малком вылетел в четверг, 1 августа, в Россию со спортивным директором «Зенита» Хавьером Рибалтой на подписание контракта.
Рибалта во вторник приехал в Барселону, чтобы завершить сделку, сообщает «Спорт-Экспресс».
Кадры перед вылетом футболиста в Петербург опубликованы в Twitter.
Despidiendo esta mañana a Malcom para @DeportesCuatro @DeporteslaSexta El jugador ya viaja a Rusia para cerrar su fichaje por el Zenit. 😎😎 #football @MalcomOliv97 #exclusivo #paparazzi @quimi666 pic.twitter.com/RphUsubtpg— ((( Quimiup ))) (@quimi666) 1 августа 2019 г.
Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что 22-летний футболист не принимает участия в тренировочном процессе команды. Клуб предоставил ему время на решение вопроса относительно своего будущего, пишет RT.
В прошлом сезоне Малком провел за «Барселону» 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.
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