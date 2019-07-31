ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, а также форвард «Ювентуса»​ и сборной Португалии Криштиану Роналду стали претендентами на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в среду, 31 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что церемония вручения наград пройдет 23 сентября в Милане.

«Игрок года ФИФА» — это футбольная награда, которая ежегодно вручается с 1991 года. Первоначально ее получали только лучшие футболисты, однако с 2001 года также была учреждена номинация «Лучшая футболистка».

По общему количеству наград «Игрок года ФИФА» лидируют Лионель Месси, который становился лучшим пять раз (из них четыре подряд) и Роналду, также награжденный пять раз, но в разные годы.

В апреле Вирджил ван Дейк был назван игроком года по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). 27-летний голландец ван Дейк в борьбе за звание лучшего игрока года обошел футболистов «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, Бернарду Силву, Рахима Стерлинга, а также одноклубника Садио Мане и игрока «Челси» Эдена Азара.