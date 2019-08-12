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Футболист Уэсли Снейдер заявил о завершении карьеры

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Игрок сборной Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил портал Goal.com.

За свою карьеру Снейдер выступал в клубах «Аякс», «Реал», «Интер» и «Галатасарай». В составе каждого из этих клубов футболист выигрывал национальные чемпионаты. Вместе с «Интером» Снейдер победил в Лиге чемпионов сезона-2009/10.

За сборную Голландии он сыграл 134 матча и забил 31 гол. На его счету серебряная (2010) и бронзовая (2014) медали чемпионатов мира, а также бронзовая медаль чемпионата Европы (2004). С 2018 года футболист играл за катарский клуб «Аль Гарафа».

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