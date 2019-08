Футболист Уэсли Снейдер заявил о завершении карьеры

Игрок сборной Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил портал Goal.com.

Wesley Sneijder has retired from professional football.



What a player, what a career 👏pic.twitter.com/2qhk7fpAEY