Футболист Уэсли Снейдер заявил о завершении карьеры

Игрок сборной Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил портал Goal.com.

Wesley Sneijder has retired from professional football.



What a player, what a career 👏pic.twitter.com/2qhk7fpAEY — Goal (@goal) 12 августа 2019 г.

За свою карьеру Снейдер выступал в клубах «Аякс», «Реал», «Интер» и «Галатасарай». В составе каждого из этих клубов футболист выигрывал национальные чемпионаты. Вместе с «Интером» Снейдер победил в Лиге чемпионов сезона-2009/10.

За сборную Голландии он сыграл 134 матча и забил 31 гол. На его счету серебряная (2010) и бронзовая (2014) медали чемпионатов мира, а также бронзовая медаль чемпионата Европы (2004). С 2018 года футболист играл за катарский клуб «Аль Гарафа».