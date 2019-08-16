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Тренер «Спартака» Кононов ответил фанатам на критику его внешнего вида

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после победы над швейцарским «Туном» в Лиге Европы рассказал, почему третью игру подряд не надевает пиджак.

«Кононов всегда очень уверен в себе»
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Журналисты спросили у специалиста о связи между тем, что команда одержала третью победу подряд, и тем, что в каждой из этих игр Кононов не носил классический костюм.

«Повелся» ли я на акцию трибун? Хочется пошутить, но отвечу так: как мне удобно, так и хожу. А в классическом костюме вы меня еще увидите», — приводит слова Кононова «Газета.ру».

Ранее фанаты «Спартака» на матче против «Тамбова» провели акцию, критикуя внешний вид специалиста. Они вывесили на секторе несколько пиджаков, а также скандировали: «Уходи, пиджак».

Ассоциации между Кононовым и пиджаком проводят с 2016 года, когда глянцевый журнал GQ включил тренера в список самых хорошо одетых мужчин России.

Ранее в четверг, 15 августа, «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в раунд плей-офф, где сыграет с «Брагой». Первый матч состоится 22 августа в Португалии , ответный — 29 августа в столице.

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