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Федун рассказал о перспективах Кононова в «Спартаке»

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Фото: РИА Новости/Александр Ступников
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«Мы пытаемся вернуть спартаковский стиль»
Защитник красно-белых Николай Рассказов — о новом подходе к тренировкам под руководством Олега Кононова и победе в Катаре

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Известиям»  выразил доверие главному тренеру команды Олегу Кононову.

«Уже 3 марта у нас игра с «Краснодаром» — там всё и увидим. В этот день поймем, готов ли «Спартак» бороться за высокие места в нынешнем сезоне», — сказал Федун.

При этом функционер подчеркнул, что наставник красно-белых продолжит работать в клубе до лета 2020 года.

«Кононов в любом случае отработает свой контракт до конца. Мне нравится, как он взаимодействует с командой, как он строит игру. Но ему нужно время — чудес не бывает», — указал Федун.

Кроме того, владелец «Спартака» рассказал, что поддержал кандидатуру экс-главы петербургского «Зенита» Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Кононову нужно время — чудес не бывает»

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