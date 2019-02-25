Фанаты изобразили футболистов «Спартака» в образе «Фантастических тварей»

Болельщики столичного «Спартака» расклеили по Москве плакаты, стилизованные под афиши к фильму «Фантастические твари». На них владелец клуба Леонид Федун, а также футболисты Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров изображены в качестве главных героев ленты. Фанаты красно-белых расклеили около тысячи таких постеров, сообщает Twitter-аккаунт Russian Ultras.

На афише уточняется, что «твари» прибыли из «волшебного мира Федуна». Слоган спартаковской версии фэнтези-ленты звучит так: «Когда они покинут «Спартак?»

Противостояние фанатов «Спартака» с руководством клуба и капитаном команды Глушаковым обострилось осенью 2018 года после увольнения тренера Массимо Карреры. Болельщики на каждом матче требовали лишить Глушакова капитанской повязки и призывали Федуна продать клуб, напоминает телеканал «360».

Чемпионат России по футболу возобновляется в ближайшие выходные. 3 марта «Спартак» сыграет с «Краснодаром» на своем стадионе.

25 января «Спартак» разгромил петербургский «Зенит» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:0. Матч проходил в Катаре в рамках второго тура «Фонбет Кубка Матч Премьер», пишет «Газета.ру».