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Определился соперник футболистов «Спартака» в Лиге Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московский «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. В первом матче красно-белые одержали победу со счетом 3:2. В составе «Спартака» голы забили Эсекьель Понсе (52-я минута) и Андре Шюррле (58). У «Туна» отличился Штефан Гларнер (7).

«Плохая игра «Спартака» в первые минуты, видимо, связана с тем, что мы не ожидали настолько мощного настроя «Туна» — пропущенный гол по-хорошему разозлил», — заявил после матча главный тренер красно-белых Олег Кононов.

Соперником москвичей в раунде плей-офф станет португальская «Брага», которая прошла датский «Брондбю» (3:1, 4:2). Первый матч «Спартак» проведет в гостях 22 августа, ответный — 29 августа в столице, передает «Газета.ру».

Встреча против «Туна» началась с минуты молчания в память о болельщике «Спартака» Алексее Васюке, который скончался накануне матча в результате ДТП. Он посетил более 500 гостевых матчей «Спартака» в разных видах спорта.

14 августа «Краснодар» обыграл португальский «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В раунде плей-офф россияне встретятся с греческим «Олимпиакосом». Первый матч состоится 21 августа, ответный — 27 августа.

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