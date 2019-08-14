Футболисты «Краснодара» прошли «Порту» в Лиге чемпионов

«Краснодар» обыграл португальский «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в раунд плей-офф.

Матч в Порту завершился со счетом 3:2. При этом российский клуб выигрывал после первого тайма 3:0. В первой встрече в Краснодаре победил «Порту» (0:1), передает «Газета.ру».

В составе «Краснодара» отличились Тонни Вилена (3-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (13, 34). У «Порту» мячи забили бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш (57) и Луис Диас (76). Для «Краснодара» эта встреча стала второй в истории в Лиге чемпионов.

В раунде плей-офф «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом», который переиграл турецкий «Истанбул» по сумме двух матчей (1:0, 2:0). Первый матч состоится 21 августа, ответный — 27 августа.

8 августа столичный «Спартак» победил швейцарский «Тун» в Лиге Европы (3:2). Ответная игра пройдет в четверг, 15 августа в Москве.