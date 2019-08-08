«Спартак» объявил стартовый состав в матче с «Туном»

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном». Состав команды опубликован в официальном Instagram-аккаунте красно-белых в четверг, 8 августа.

В первые минуты на поле выйдут: Самуэль Жиго, Николай Рассказов, Александр Максименко, Резиуан Мирзов, Эсекьель Понсе, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Жано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Георгий Джикия, Айртон.

В качестве запасных выступят: Артем Ребров, Андре Шюррле, Михаил Игнатов, Лоренсо Мельгарехо, Илья Кутепов, Наиль Умяров, Александр Ташаев.

Матч «Тун»–«Спартак» состоится в Швейцарии 8 августа. Начало — в 20:00 по мск, отмечает Sport24.