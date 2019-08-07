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«Краснодар» проиграл «Порту» в своем дебютном матче в Лиге чемпионов

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Выйти из «Порту»: «Краснодар» дебютирует в Лиге чемпионов
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Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл португальскому «Порту» со счетом 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Краснодаре в среду, 7 августа.

Мяч на 89-й минуте матча забил Сержиу Оливейра.

Во вторник «Краснодар» объявил, что все 35 074 билета на игру с «Порту» были проданы.

Для «Краснодара» эта встреча стала первой в Лиге чемпионов.

Ответная встреча пройдет в Порту 13 августа. Победитель раунда сыграет с турецким «Истамбулом» или греческим «Олимпиакосом». В свою очередь, победитель четвертого раунда выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

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