На матч Лиги чемпионов «Краснодар»–«Порту» продали все билеты

Все билеты на матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Краснодар»–«Порту» проданы. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба в Twitter во вторник, 6 августа.

«Sold out, друзья. Ждем супермегаподдержку завтра», — приводит «Спорт-Экспресс» сообщение пресс-службы команды.

Матч между кубанской командой и португальцами пройдет 7 августа в Краснодаре, начало встречи — в 20:00. Представитель клуба отметил, что всего продали 35074 билета, а вместимость стадиона составляет 35179. Для «Краснодара» это будет первая игра в Лиге чемпионов. Букмекеры оценивают шансы обеих команд равными. На стороне «Порту» многолетний опыт еврокубков. На стороне «быков» — игровая практика в новом сезоне и поддержка трибун, пишет сайт kp.ru.

Как пишет RT, для «Порту» матч пройдет без главного тренера Сержиу Консейсау, который был дисквалифицирован в прошлом розыгрыше ЛЧ за выход команды с опозданием на ответный матч четвертьфинала против английского «Ливерпуля». На матче с «Краснодаром» его заменит помощник Виктор Бруно.

Ответная встреча пройдет в Порту 13 августа. Победитель раунда сыграет с турецким «Истамбулом» или греческим «Олимпиакосом». В свою очередь, победитель четвертого раунда выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.