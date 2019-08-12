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«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Московский «Спартак» победил «Ахмат» в гостевом матче в рамках пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 3:1. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказал «Спорт-Экспресс».

Зелимхан Бакаев открыл счет в пользу красно-белых на 32 минуте и повторил свой успех в конце первого тайма.

Третий мяч в ворота «Ахмата» отправил новичок «гладиаторов» Андре Шюррле.

Нападающий «Ахмата» Аблаи Мбенг забил единственный ответный гол во втором тайме.

9 августа сообщалось, что «Спартак» может приобрести полузащитника ФК «Страсбург» Ибраима Сиссоко. Оба клуба находятся в продвинутой стадии переговоров и в ближайшее время заключат сделку. Предположительно, сумма трансфера полузащитника Сиссоко составит €8 млн. Контракт с 21-летним французом будет рассчитан на пять лет. Московский клуб может объявить о переходе футболиста уже на следующей неделе.

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